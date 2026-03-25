Unirea Basarabiei cu Patria Mamă, marcată la Muzeul Național al Bucovinei printr-un program artistic și dezbateri istorice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, organizează vineri, 27 martie 2026, un eveniment dedicat comemorării unui moment esențial din istoria României: Unirea Basarabiei cu Patria Mamă, înfăptuită la 27 martie 1918.

Manifestarea va avea loc în Sala de Conferințe a Muzeului de Istorie, începând cu ora 10:00, și va reuni elevi din clasele a IX-a B, IX F, IX G, X D, XI G și XII A, însoțiți de profesorii îndrumători Liviu Irimia, Florentina Atomei și Gabriela Poroch.

Programul va debuta cu un moment artistic susținut de elevii Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”, urmat de o sesiune de dezbateri. Muzeograful Cristina Slavic, din cadrul Serviciului de Istorie și Arheologie al Muzeului Național al Bucovinei, va completa activitatea prin prezentarea semnificațiilor istorice ale Unirii Basarabiei, evidențiind contextul epocii, personalitățile implicate și consecințele acestui act fundamental pentru statul român.

Scopul principal al evenimentului este de a oferi tinerilor o perspectivă aprofundată și vie asupra importanței Unirii Basarabiei cu România, cultivând respectul față de istoria națională și încurajând reflecția asupra valorilor unității și identității românești.

Evenimentul face parte din seria acțiunilor de educație muzeală organizate de Muzeul Național al Bucovinei, prin care se urmărește apropierea elevilor de patrimoniul istoric și cultural al Bucovinei și al României.