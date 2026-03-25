Informare meteo pentru Suceava: vânt puternic, ploi moderate și ninsori la munte până duminică

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, care anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini mari în zonele montane.

Potrivit avertizării, joi, 26 martie, vor fi intensificări ale vântului în Moldova, cu viteze de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 70…80 km/h.

De vineri, 27 martie, și sâmbătă, 28 martie, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Suceava. Ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest și vor cuprinde toate regiunile.

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1.700 de metri, va ninge și se va depune un strat de zăpadă, local consistent. Cantitățile de precipitații vor fi moderate, de 20…25 l/mp și local peste 35 l/mp, mai ales în zonele montane și submontane.

Meteorologii atrag atenția că fenomenele vor afecta circulația rutieră pe șoselele de munte, iar vântul puternic poate provoca căderi de crengi sau obiecte neasigurate.