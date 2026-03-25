Actualitatea literară tunisiană, explorată la Suceava prin vocea conf. univ. dr. Raluca Dimian

Suceava, 26 martie 2026 – Alianța Franceză din Suceava continuă seria de întâlniri culturale „Rencontres-lectures avec des écrivains francophones de Bucovine” cu un nou eveniment dedicat literaturii contemporane din Tunisia.

Joi, 26 martie 2026, ora 17:00, publicul sucevean este invitat la o dezbatere literară susținută de conf. univ. dr. Raluca Dimian (nume de autor Raluca Hergheligiu), care va prezenta tema „L’actualité littéraire en Tunisie d’aujourd’hui – Actualitatea literară în Tunisia de astăzi”.

Aceasta este a doua participare a doamnei Dimian la ciclul de întâlniri organizat de Alianța Franceză. Tema a fost aleasă în urma unei misiuni academice și diplomatice de doi ani desfășurate de invitată la Universitatea El Manar din Tunis, unde a realizat o amplă cercetare asupra literaturii tunisiene de expresie franceză.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate operele și universurile literare ale unor scriitori tunisieni consacrați precum Ahmed Mahfoudh, Wafa Ghorbel, Yemen Mannai și Fawzia Zouari, laureați ai unor importante premii internaționale (Le Commar d’Or, Prix Orange de l’Afrique, Prix des Cinq Continents). Conf. dr. Raluca Dimian va evidenția elementele caracteristice ale literaturii tunisiene actuale, oferind publicului o incursiune în creația contemporană francofonă din Tunisia.

Activitatea va fi moderată de scriitorul Nicolae Romulus Dărămuș.

Evenimentul face parte dintr-un ciclu mai amplu care aduce în atenția publicului sucevean evenimente editoriale din spațiul francofon și inițiază dialoguri directe cu autori de expresie franceză implicați în viața culturală a Sucevei și a Bucovinei.

Mai multe informații și documente despre această activitate pot fi consultate pe pagina de Facebook a Alianței Franceze din Suceava și pe site-ul oficial: https://afsuceava.ro.