Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la 35 de ani de slujire arhierească a IPS Calinic: Un model de continuitate, rigoare și jertfelnicie în slujba Bisericii

La împlinirea a 35 de ani de slujire arhierească, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prezintă un bilanț sintetic și profund al activității Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, reliefând un parcurs unitar, marcat de coerență, responsabilitate și rodire vizibilă în viața eclesială a Bucovinei.

Într-un material aniversar semnat de pr. consilier eparhial Ciprian Blaga, slujirea arhierească a Înaltpreasfinției Sale este sintetizată în 35 de repere esențiale, care evidențiază atât dimensiunea liturgică și pastorală, cât și cea administrativă, culturală și social-filantropică a misiunii sale.

Printre reperele majore se numără:

Inițierea și implementarea programului „Niciun sat fără biserică!”, concretizat prin construirea a peste 400 de biserici și a mai mult de 1.000 de case parohiale și sociale .

și a mai mult de . Redeschiderea și revitalizarea mai multor mănăstiri istorice, contribuind la restaurarea memoriei spirituale a Bucovinei.

Publicarea unui număr însemnat de cărți teologice, pastorale și liturgice, precum și alcătuirea de rugăciuni și rânduieli noi.

Introducerea unui stil pastoral activ, bazat pe vizite frecvente, dialog nemijlocit cu clerul și credincioșii, precum și pe transparența decizională și financiară.

Cultivarea unei pedagogii a responsabilității, a exigenței canonice și a incoruptibilității în exercitarea autorității bisericești.

Materialul subliniază că deviza „Nimic pentru mine, totul pentru Biserică!” a ghidat constant întreaga slujire a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, transformând arhieria într-o formă autentică de jertfă și slujire continuă.

„La ceas aniversar, în numele întregului aparat administrativ, al clerului, monahilor și credincioșilor din cuprinsul eparhiei, îi mulțumim cu recunoștință Părintelui nostru Arhiepiscop pentru neostenita activitate, pentru zilele începute înainte de răsăritul soarelui și încheiate mult după miezul nopții, pentru jertfelnicia de a fi permanent prezent în viața Bisericii”, se arată în comunicat.

Evenimentul aniversar marchează trei decenii și jumătate de slujire dedicată, în care inițiativa, rigoarea și responsabilitatea s-au unit într-un model de conducere eclesială caracterizat prin stabilitate, eficiență și continuitate.