Tribunalul Suceava respinge arestarea preventivă a șoferului acuzat de tentativă la omor calificat în accidentul grav de la Fălticeni. Inculpatul urmează să fie pus în libertate

Tribunalul Suceava a respins, joi după-amiază, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava de luare a măsurii arestării preventive față de inculpatul ION ANDREI NICOLAE, de 38 de ani, din municipiul Fălticeni, cercetat pentru tentativă la omor calificat în urma accidentului rutier grav produs pe 21 martie 2026.

Potrivit soluției pronunțate în camera de consiliu la ora 15:30, judecătorul a respins ca neîntemeiată propunerea procurorilor. Instanța a dispus punerea în libertate de îndată a inculpatului, dacă nu este reținut, arestat sau deținut în altă cauză. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpat și de la comunicare pentru procuror.

Reamintim că accidentul s-a produs pe 21 martie 2026, pe strada Nicolae Beldiceanu din Fălticeni. ION ANDREI NICOLAE, aflat la volanul unui autoturism BMW, a pierdut controlul vehiculului într-o curbă, a urcat pe trotuar și a lovit violent doi pietoni (un cuplu), provocându-le răni grave. Ulterior, mașina a ricoșat și a intrat în două autoturisme parcate regulamentar, rănind alte persoane. Una dintre victime – un pompier – a fost transferată în stare gravă la un spital din București.

Inițial, fapta a fost încadrată ca vătămare corporală din culpă, însă la data de 23 martie 2026 Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a preluat dosarul și a schimbat încadrarea juridică în tentativă la omor calificat. Pe 25 martie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.