Șapte electricieni din Suceava, premiați la „Trofeul Electricianului 2026”-etapa pe companie. Suceava domină podiumul la ingineri și obține locul III la dispecer energetic

Șapte specialiști din cadrul Delgaz Grid Suceava au urcat pe podium la etapa pe companie a celei de-a X-a ediții a concursului profesional „Trofeul Electricianului 2026”, desfășurată în perioada 24-26 martie la Iași. Performanța sucevenilor confirmă încă o dată nivelul ridicat de pregătire a echipei locale de distribuție a energiei electrice.

Din totalul de 27 de specialiști premiați la cele nouă categorii de concurs, un număr important provine din zona Suceava. La secțiunea ingineri, locurile I și II au fost ocupate de concurenți din Suceava, iar locul III a revenit unui specialist din Iași. La categoria Dispecer energetic de distribuție, locul III a fost câștigat tot de un electrician din Suceava.

La Trofeul Electricianului Junior, dedicat elevilor de la liceele tehnice partenere, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava a fost singurul liceu sucevean reprezentat în competiție, alături de unități de învățământ din Bacău și Iași.

Competiția a reunit peste 120 de electricieni și ingineri din cadrul Delgaz Grid, selectați în urma etapei de masă derulate în februarie, la care s-au înscris aproximativ 1.000 de angajați. După două zile intense de probe teoretice și practice, cei mai buni 27 de specialiști au fost premiați și vor reprezenta compania la etapa națională, programată în luna iulie, tot la Iași.

Cei șapte electricieni premiați din Suceava se alătură altor câștigători din Bacău (5), Iași (4), Botoșani (3) și câte unul din Neamț și Vaslui.

„Într-o lume tot mai dependentă de energie, rolul rețelelor de distribuție și al celor care le operează este esențial. Performanța nu înseamnă doar rezultate în competiții, ci și responsabilitatea zilnică de a asigura continuitatea și siguranța alimentării cu energie. Prin profesionalism, implicare și dorință de perfecționare, colegii noștri demonstrează că excelența este un standard, nu o excepție. Le mulțumesc pentru efortul constant și le doresc mult succes la etapa națională”, a declarat Cristian Ifrim, director general adjunct al Delgaz Grid.

Concursul „Trofeul Electricianului”, ajuns la ediția cu numărul 49, este unul dintre cele mai longevive și prestigioase evenimente profesionale din România în domeniul energetic. Prima ediție a avut loc în 1977 la Iași, iar tradiția competiției este strâns legată de regiunea Moldovei.

Evenimentul a inclus și standuri expoționale ale producătorilor de echipamente, materiale și unelte specifice, precum și ale firmelor constructoare de rețele electrice cu care Delgaz Grid colaborează.