Drum Expres Suceava – Siret: Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul strategic de peste 7,4 miliarde lei

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, după ședința de Guvern, aprobarea Hotărârii de Guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Drum Expres Suceava – Siret”.

Proiectul, considerat strategic la nivel național, prevede realizarea unei infrastructuri moderne care va asigura o conexiune rapidă și sigură între municipiul Suceava și PTF Siret, contribuind totodată la integrarea regiunii în rețeaua TEN-T Core (rețeaua transeuropeană de transport).

Potrivit anunțului oficial, noua infrastructură va aduce beneficii multiple:

Reducerea semnificativă a timpilor de parcurs între cele două orașe;

Creșterea nivelului de siguranță rutieră;

Diminuarea impactului asupra mediului prin fluidizarea traficului și reducerea emisiilor generate de staționarea în trafic.

Valoarea totală estimată a investiției se ridică la peste 7,4 miliarde lei, iar durata de execuție a lucrărilor este stabilită la 24 de luni.

Pentru județul Suceava, finalizarea acestui drum expres reprezintă o investiție de mare impact, care ar urma să descongestioneze traficul pe actualul DN29, să reducă riscul de accidente și să atragă noi oportunități de dezvoltare economică și turistică în zona Siretului și a nordului Bucovinei.