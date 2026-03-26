Pădurea Burdujeni are de astăzi o potecă educativă: elevi suceveni inaugurează un nou proiect comunitar de educație ecologică

Asociația Oamenii Pădurii, în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Civică Suceava, a inaugurat, joi, poteca educativă din Pădurea Burdujeni, un nou spațiu destinat educației ecologice și apropierii comunității de natură.

Evenimentul a avut loc în prezența a două clase de elevi din clasa I de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Suceava, care au parcurs traseul ghidați de experți și voluntari. Aceasta a transformat o zi obișnuită de școală într-o lecție practică și interactivă despre viața pădurii.

Proiectul s-a realizat în cadrul inițiativei „Comunitățile Pădurii de Mâine”, cu sprijinul logistic și profesional al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, administratorul oficial al pădurii Burdujeni.

Pe parcursul potecii educative, micii exploratori au descoperit, prin joc și observație directă, aspecte esențiale precum:

Echilibrul ecosistemului forestier și rolul fiecărei plante și animale;

Principii de silvicultură responsabilă și modul în care Romsilva administrează pădurea pentru generațiile viitoare;

Importanța spiritului civic și a respectării mediului – „să nu lăsăm urme” în natură.

Reprezentanții Grupului de Inițiativă Civică Suceava au subliniat importanța protejării spațiilor verzi aflate aproape de zonele rezidențiale și rolul activ pe care fiecare sucevean îl poate avea în conservarea naturii.

„Această potecă nu este doar un traseu prin pădure, ci un simbol al colaborării dintre asociații, autorități și cetățeni. Prezența colegilor de la Grupul de Inițiativă Civică Suceava și a copiilor de la Școala Nr. 4 demonstrează că Pădurea Burdujeni este inima comunității noastre”, au declarat reprezentanții Asociației Oamenii Pădurii.

Proiectul reprezintă un exemplu reușit de parteneriat public-privat-civic: finanțarea prin programul „Comunitățile Pădurii de Mâine”, viziunea Asociației Oamenii Pădurii, implicarea Grupului de Inițiativă Civică Suceava și suportul tehnic al Romsilva s-au unit pentru a crea un punct educațional valoros la marginea orașului.