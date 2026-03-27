Accidentul cu cinci morți de la Cumpărătura: Parchetul Suceava finalizează ancheta și trimite în judecată patru inculpați, inclusiv firma de transport


Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a finalizat cercetările și a trimis în judecată patru inculpați în dosarul accidentului rutier produs pe 1 iulie 2024 pe DN2, la km 427+500, între Suceava și Cumpărătura, în care și-au pierdut viața cinci persoane.

Potrivit rechizitoriului, la data de 1 iulie 2024, în jurul orei 6:28, un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară și o remorcă, încărcat cu ciment în pulbere, condus de un cetățean cu dublă cetățenie (ucraineană și română), a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care tracta o platformă. În urma impactului violent au decedat cinci persoane – toate ocupantele autoturismului care circula regulamentar dinspre Cumpărătura spre Suceava.

Ancheta a stabilit că accidentul s-a produs din cauza exploziei anvelopei din partea stângă față a autoutilitarei, cauzată de uzura excesivă a cauciucurilor.

Inculpații trimiși în judecată:

  1. Inculpatul A (șoferul ansamblului rutier) – pentru ucidere din culpă. Procurorii au reținut că nu a respectat regulile și măsurile de prevedere specifice șoferilor profesioniști de autovehicule de mare tonaj, în special verificarea stării tehnice a vehiculului.
  2. Societatea comercială B (firmă de transport rutier de mărfuri) – pentru nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor. Firma, prin administrator și managerul de transport, nu și-a îndeplinit obligațiile legale privind întreținerea și înlocuirea periodică a anvelopelor uzate.
  3. Inculpata C (manager de transport în cadrul societății) – pentru aceeași infracțiune de nerespectare a atribuțiilor privind verificarea tehnică.
  4. Inculpatul D (administratorul societății de transport) – pentru ucidere din culpă, reținându-se că nu a luat măsurile eficiente de control asupra stării tehnice a vehiculelor din parcul auto al firmei.

Față de șofer (inculpatul A) a fost luată inițial măsura controlului judiciar pe 3 iulie 2024, măsură care a fost prelungită succesiv până la 16 aprilie 2026.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Suceava.

Accidentul din 1 iulie 2024 rămâne unul dintre cele mai grave evenimente rutiere produse pe DN2 în ultimii ani în județul Suceava, atrăgând atenția asupra necesității respectării cu strictețe a normelor de întreținere a autovehiculelor de transport greu.

Cercetările au fost efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cu sprijinul polițiștilor.


