Direcția Județeană de Mediu Suceava: Începe perioada cea mai eficientă pentru combaterea ambroziei – iarba pârloagelor

Direcția Județeană de Mediu Suceava informează autoritățile administrației publice locale și pe toți cetățenii județului că primăvara reprezintă perioada optimă pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), plantă invazivă puternic alergenă.

În data de 27 martie 2026, toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava au fost notificate oficial cu privire la obligațiile legale ce le revin în combaterea acestei specii.

De asemenea, Direcția Județeană de Mediu reamintește administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole că au obligația legală de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei pe terenurile aflate în administrarea sau proprietatea lor.

Ambrozia este o plantă anuală care crește spontan, preferă locurile însorite și se răspândește rapid. Se regăsește frecvent pe marginea drumurilor, în parcuri, pe terenuri virane, în culturi agricole (în special cereale și floarea-soarelui), în curți și spații urbane periferice. O singură plantă poate produce și elibera în atmosferă peste 30.000 de semințe. Polenizarea începe în luna august și atinge concentrațiile maxime în august-septembrie, provocând alergii severe (rinoconjunctivită, astm bronșic, dermatite) la un număr tot mai mare de persoane.

„Combaterea ambroziei în această perioadă a primăverii este mult mai eficientă, deoarece planta se află în stadiul de dezvoltare timpurie și poate fi ușor extirpată manual sau mecanic, înainte de a produce semințe”, precizează reprezentanții Direcției Județene de Mediu Suceava.

Obligațiile privind combaterea ambroziei sunt reglementate de:

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;

privind combaterea buruienii ambrozia; Hotărârea de Guvern nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018.

Direcția Județeană de Mediu Suceava face apel la primării, la administratorii de drumuri și la toți proprietarii de terenuri să acționeze de urgență pentru a limita răspândirea acestei plante invazive, protejând astfel sănătatea publică și biodiversitatea locală.