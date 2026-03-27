Bicicletă de 15.000 lei, furată din Germania, descoperită de polițiștii de frontieră în microbuzul unui sucevean la PTF Siret

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret efectuează cercetări față de un bărbat de 53 de ani din județul Suceava, după ce în microbuzul pe care îl conducea a fost găsită o bicicletă de mare valoare, semnalată ca fiind furată din Germania.

Evenimentul a avut loc joi, 26 martie 2026, în jurul orei 18:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de ieșire din România. Bărbatul, cetățean român, se afla la volanul unui microbuz înmatriculat în țară.

În urma controlului efectuat asupra autovehiculului, polițiștii de frontieră au descoperit o bicicletă pentru care șoferul nu a putut prezenta niciun document de proveniență. Suspiciunile au condus la verificări suplimentare, efectuate împreună cu ofițerii Agenției Frontex. Astfel, s-a constatat că bicicleta era semnalată ca furată prin alertă emisă de autoritățile germane.

Bicicleta, evaluată la aproximativ 15.000 lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Polițiștii de frontieră suceveni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.