Sute de produse contrafăcute de circa 20.000 de euro găsite într-un autocar turcesc în PTF Siret

Polițiștii de frontieră suceveni, împreună cu inspectorii vamali, au depistat joi, 26 martie 2026, în jurul orei 2:30, un transport important de bunuri contrafăcute în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

În urma controlului efectuat asupra unui autocar înmatriculat în Turcia, care circula pe ruta Turcia – România – Ucraina, a fost identificat un cetățean azer, în vârstă de 33 de ani, pasager al vehiculului. În cala autocarului și în bagajele personale ale acestuia, echipele mixte au descoperit 107 parfumuri și 169 articole de îmbrăcăminte, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute la nivel internațional.

Bărbatul nu deținea documente de proveniență legale și nici acordul titularilor de marcă pentru introducerea produselor în circuitul comercial. Bunurile sunt susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală.

Valoarea totală a produselor, dacă ar fi fost comercializate ca originale, a fost estimată la 96.400 lei.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată.