Un minor a fost arestat preventiv la Gura Humorului pentru furturi din mașini și tâlhărie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a anunțat că un minor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat și tâlhărie calificată.

Prin ordonanța din data de 26 martie 2026, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul minor pentru următoarele fapte:

1. Furt calificat:

La data de 3 septembrie 2025, în intervalul 17:00 – 19:20, împreună cu un alt minor, a spart geamul portierei din dreapta spate a unui autoturism Toyota RAV4 aflat într-o parcare din Gura Humorului și a sustras un telefon mobil.

În noaptea de 30/31 ianuarie 2026, în jurul orei 02:47, a asigurat paza în timp ce un alt minor a spart geamul portierei din dreapta-față a unui Mercedes GLE 53 parcat în oraș, a deschis portiera și a sustras suma de 2.800 lei.

În seara de 19 martie 2026, în jurul orei 20:45, a pătruns prin portierele descuiate într-un Volkswagen Touran gri parcat în Gura Humorului, a căutat bunuri în torpedou și la parasolar, dar nu a sustras nimic.

2. Tâlhărie calificată:

La data de 25 martie 2026, în jurul orei 05:00, pe o stradă din Gura Humorului, i-a cerut unei persoane vătămate telefonul mobil sub pretextul că vrea să sune pe cineva. În momentul în care victima a scos telefonul, i l-a smuls din mână și a fugit. Prejudiciul cauzat a fost de 1.200 lei.

La data de 26 martie 2026, minorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorul a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gura Humorului.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii penale.