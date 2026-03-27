Bani falși produși la Burla, folosiți pentru achiziționarea de telefoane mobile scumpe în București și Ilfov. Trei persoane au fost reținute



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au reținut trei persoane implicate într-un caz de înșelăciune cu bancnote falsificate, fabricate în județul Suceava, la celebra „fabrică de bani falși” din comuna Burla.

Potrivit anchetatorilor, în luna februarie 2026, doi bărbați au cumpărat 12 telefoane mobile de pe site-uri de anunțuri și rețele de socializare, plătind cu bancnote contrafăcute de 50 și 100 de euro. Sumele plătite pentru fiecare telefon au variat între 300 și 1.000 de euro. Achizițiile au avut loc în municipiul București și în județul Ilfov.

Bancnotele false proveneau din județul Suceava, fiind produse în laboratorul clandestin de contrafacere de bani descoperit și destructurat de polițiști în comuna Burla, pe 24 martie 2026.

Ieri, 26 martie 2026, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în localitatea Jilava (județul Ilfov), unde au ridicat cinci telefoane mobile. În urma acestor acțiuni, au fost identificate și depistate cele trei persoane cercetate pentru înșelăciune și punerea în circulație de valori falsificate.

Toate cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și vor fi prezentate judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cazul demonstrează legătura directă între gruparea infracțională din Ilfov-București, care punea în circulație banii falși, și laboratorul de contrafacere din comuna Burla, Suceava – unul dintre cele mai importante astfel de ateliere clandestine descoperite în ultimii ani în nordul Moldovei.

Reamintim că, pe 24 martie 2026, polițiștii au destructurat grupul infracțional organizat din Burla, trei persoane fiind arestate preventiv. Totodată au fost ridicate echipamente profesionale de falsificare a bancnotelor euro, materii prime și o cantitate însemnată de bani falși deja produși.

În cazul achiziționării de telefoane mobile cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 București, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor alte persoane implicate.