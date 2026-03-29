Circulația pe DJ 177A la Ostra a fost reluată prin redeschiderea podului aflat în reabilitare după ce podul provizoriu a fost afectat de ploi

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, s-a deplasat, duminică după amiaza, personal pe Drumul Județean 177A, la intrarea în localitatea Ostra, pentru a evalua situația creată de precipitațiile din ultimele ore la varianta ocolitoare a podului aflat în reabilitare.

Ca urmare a ploilor abundente, varianta ocolitoare construită temporar pentru reabilitarea podului a fost afectată. După discuțiile purtate cu reprezentanții constructorului și ai autorității locale, s-a decis reluarea circulației pe podul principal aflat în reabilitare, deoarece structura de rezistență a acestuia nu a fost afectată, ci doar s-a îndepărtat stratul de asfalt.

Potrivit declarațiilor prefectului Traian Andronachi, circulația pe DJ 177A a fost reluată oficial la ora 16:00.

În paralel, prefectul a abordat și o altă problemă stringentă din zonă. Pentru protecția locuitorilor din Tărnicioara – zonă grav afectată de inundațiile din vara anului trecut – este necesară intervenția de urgență cu un utilaj de mare capacitate pentru a descongestiona albia râului și a proteja casele aflate în aval.

„Este nevoie de un utilaj mare pentru a descongestiona albia și a apăra casele care sunt în aval. Am luat legătura cu SGA Suceava pentru a rezolva și această problemă cât mai rapid”, a declarat Traian Andronachi.