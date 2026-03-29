Bărbat căzut de pe acoperișul șurii. A fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral


Un bărbat a suferit un accident domestic grav sâmbătă după amiaza după ce a căzut de pe acoperișul unei anexe gospodărești.

Polițiștii din cadrul Polițiilor orășenești Cajvana și Solca au fost sesizați prin 112 de către fiul bărbatului, care a anunțat că tatăl său a căzut de pe casă și este inconștient. Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului.

La sosire, bărbatul căzut a fost identificat ca fiind cooperant, dar prezenta o plagă deschisă în zona capului. Din primele declarații ale fiului a reieșit că victima se urcase pe acoperișul șurei din curtea gospodăriei, folosind o scară, cu scopul de a curăța ulucul de impurități. Într-un moment de neatenție, bărbatul a alunecat și a căzut de la o înălțime de aproximativ 5 metri, lovindu-se puternic cu capul de sol.

Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Solca a acordat primele îngrijiri medicale la fața locului. Diagnosticul prezumtiv stabilit de medicii ambulanței a fost traumatism cranio-cerebral (TCC). Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.


