Accident rutier pe DN 29, la intrarea în Dumbrăveni. Șoferul s-a răsturnat cu mașina în șanț după ce a pierdut controlul direcției

Un accident rutier soldat cu vătămări corporale a avut loc ieri, 28 martie 2026, în jurul orei 09:27, pe Drumul Național 29, la kilometrul 19+250 metri, în apropierea localității Dumbrăveni.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care conducea un autoturism marca Skoda Octavia înmatriculat în Republica Moldova, circula dinspre județul Botoșani către Dumbrăveni. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, a lovit podețul de acces către o fermă de porci și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale. Acesta a fost transportat de ambulanță la Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul preliminar: traumatism prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral ușor, traumatism toracic anterior și traumatism al coloanei lombare.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.