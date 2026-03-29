Restricții de circulație pe DJ 177A la intrarea în Ostra dinspre Stulpicani. Pod provizoriu avariat la km 16

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a anunțat, duminică, instituirea unor restricții temporare de circulație pe Drumul Județean 177A, în zona localității Ostra, din cauza unei avarii semnalate la podul provizoriu de la kilometrul 16.

Potrivit informării transmise de Instituția Prefectului, la km 16 al DJ 177A a apărut o problemă la structura provizorie din tuburi de beton. Echipele de intervenție se află deja în teren și lucrează pentru remedierea situației, executând în prezent lucrări de refacere a terasamentelor.

Deși structura propriu-zisă de tuburi nu a fost afectată, intervențiile sunt îngreunate de precipitațiile care cad în zonă.

Pentru asigurarea siguranței participanților la trafic, au fost dispuse următoarele măsuri:

Traficul auto cu masa de până la 3,5 tone este deviat pe un drum comunal neclasificat din zonă;

Traficul greu (autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone), pe relația Broșteni – Frasin, este redirecționat pe rute alternative prin Mălini sau Vatra Dornei;

Se instituie restricție totală de circulație pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe DJ 177A, la km 16+100 m, până la remedierea completă a avariei.

Prefectura Suceava recomandă tuturor conducătorilor auto să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă și indicațiile echipelor de intervenție aflate la fața locului.

Estimarea este ca situația să fie remediată în cursul următoarelor ore, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Precizări privind podul din lemn din localitatea Doroteia

În același comunicat, prefectul Traian Andronachi oferă și clarificări referitoare la podul din lemn din localitatea Doroteia, afectat de creșterea debitului pârâului Suha. Potrivit informațiilor transmise, varianta principală de circulație nu este afectată în acest moment.

Traficul se desfășoară în condiții normale pe drumul comunal din localitatea Plutonița. Podul din lemn are caracter provizoriu și a fost realizat anterior, în contextul afectării podului din beton care asigură legătura între Frasin și Doroteia, în urma inundațiilor din luna iulie a anului trecut.