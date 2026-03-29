Cantus Mundi: Peste 46.000 de copii și spectatori din întreaga țară au cântat   împreună la Ora Pământului 2026

Peste 46.000 de persoane au cântat împreună în 214 spații din România și Republica Moldova la evenimentele organizate de Programul Național Cantus Mundi pentru a sărbători Ora Pământului 2026, marcată anul acesta la nivel internațional la 28 martie.

25.000 de copii și tineri din 682 de coruri și ansambluri instrumentale Cantus Mundi și peste 21.000 de spectatori s-au mobilizat cu prilejul celei mai mari acțiuni voluntare mondiale dedicate protejării mediului – Earth Hour.

Cu toții au cântat pentru sănătatea planetei, alături de familii, prieteni, dirijori și profesori. Recitalurile au avut loc în spații publice, parcuri, piețe, școli sau instituții din toate județele României și din Republica Moldova. Deși vremea nu a ținut peste tot cu participanții, iar ploaia a schimbat planurile în unele localități, spiritul Cantus Mundi a rămas neclintit, iar organizatorii au adaptat rapid evenimentele, mutând recitalurile în spații interioare.

„A zecea ediție a Orei Pământului cu Cantus Mundi ne aduce un motiv în plus de mândrie – încă o dată înregistrăm recorduri de participare. Efectul Cantus Mundi este evident la nivel național: tot mai mulți copii descoperă muzica, cântă împreună și se bucură de experiența de a fi parte dintr-un cor sau ansamblu instrumental. Programul Național Cantus Mundi face ca muzica să ajungă în viețile copiilor din comunități tot mai diverse, iar fiecare voce ce ni se alătură este esențială, deschizând uși către creativitate, colaborare și armonie. Felicit din suflet toți participanții și pe cei care îi susțin să trăiască această experiență extraordinară, a cântatului împreună.” – Leila Popovici, directorul Programului Național Cantus Mundi

La a zecea ediție Ora Pământului cu Cantus Mundi, coriștii și instrumentiștii, împreună cu dirijorii și coordonatorii zonali ai programului, au fost aplaudați în 138 de localități din România și Republica Moldova.

S-au alăturat evenimentului ansamblurile Cantus Mundi din toate județele României și municipiul București, dar și de peste Prut. S-a cântat pentru Ora Pământului cu Cantus Mundi la: Afumați, Aleșd, Aiud, Alexandria, Alba Iulia, Arad, Arbore, Argetoaia, Bacău, Baia Mare, Berceni, Berzunți, Bistrița, Blândești, Bordușani, Borca, Borlești, Borșa, Brașov, Brăila, Brănești, Budacu de Sus, Buftea, Buzău, București, Cahul (Republica Moldova), Călărași, Câmpina, Câmpulung Moldovenesc, Carei, Cluj-Napoca, Constanța, Corabia, Corbii Mari, Costești, Cristinești, Crâmpoia, Craiova, Cudalbi, Cumpărătura, Deva, Dorohoi, Dornești, Drobeta-Turnu Severin, Fălești (Republica Moldova), Fălticeni, Faraoani, Fetești, Fieni, Focșani, Frumoasa, Frumosu, Frecăței, Galați, Gănești, Gheorgheni, Giurgiu, Gologanu, Gura Humorului, Iași, Ianca, Jijila, Jirlău, Jurilovca, Lanurile, Liești, Luduș, Lugoj, Mălini, Mărășești, Mărcești, Mangalia, Micești, Mihai Bravu, Mihai Kogălniceanu, Mioveni, Mogoșoaia, Movilița, Năvodari, Oradea, Oravița, Orțișoara, Pecica, Pechea, Piatra Neamț, Pitești, Plătărești, Ploscuțeni, Ploiești, Poduri, Pomârla, Râmnicu Vâlcea, Râmnicu-Sărat, Racovița, Reghin, Reșița, Roman, Roznov, Salva, Săcele, Sărmașu, Satu Mare, Secusigiu, Semlac, Sighișoara, Sighetu Marmației, Sibiu, Sita Buzăului, Slatina, Slobozia, Slobozia Bradului, Suceava, Șimleu Silvaniei, Șuțești, Todirești, Târgu Frumos, Târgu Jiu, Târgu Lăpuș, Târgu Mureș, Târgoviște, Timișoara, Toplița, Turda, Tulcea, Urziceanca, Urziceni, Valea Doftanei, Văleni de Munte, Vânători, Victoria, Viziru, Vulturu, Zăvoaia, Zalău și Zorleni.

Lumina a fost stinsă și aparatele electrice neesențiale au fost scoase din priză pentru o oră, 29.000 de copii și tineri din program au cântat simultan selecții din cele 26 de piese din culegerea de cântece Cantus Mundi pentru Ora Pământului, editată de profesioniștii Corului Madrigal și Cantus Mundi. Muzica a devenit accesibilă și copiilor cu deficiențe de auz, prin traducerea versurilor în limba semnelor române, realizată de Fundația CODA Farmecul Tăcerii.

La București, Cantus Mundi a sărbătorit Ora Pământului la Opera Comică pentru Copii. Cei peste 900 de copii au susținut două recitaluri consecutive, la ora 17:30 și ora 20:30.

Maramureș a fost și în acest an județul cu o participare record, de peste 5.500 de copii, iar Baia Mare s-a menținut în topul orașelor participante, cu peste 3.800 de copii, găzduind și în acest an cel mai mare număr de coriști cu recitaluri. La Muzeul de istorie „Casa Altemberger” din Sibiu au cântat împreună peste 900 de copii, iar județele Brăila și Galați au reunit peste 1.600 de copii fiecare

Cele mai ample evenimente Ora Pământului cu Cantus Mundi din comunele României au avut loc la Brănești, jud. Ilfov, cu 475 de copii, și la Zorleni, jud. Vaslui, cu 310 copii ce și-au unit vocile la unison pentru planetă.

În România și Republica Moldova, copiii au fost însoțiți de dirijori, profesori, familii și prieteni, care au cântat alături de ei, sub deviza „Dăruiește naturii din energia ta!” evenimentul devenind o experiență de comunitate, în care fiecare voce a contat.