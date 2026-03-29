Foaie Verde din Bucovina: Statul român nu oferă protecție și sprijin real micilor fermieri, în special celor care cresc animale

Organizația Foaie Verde din Bucovina consideră că statul român nu oferă protecție și sprijin real micilor fermieri, în special celor care cresc animale. Potrivit unui comunicat de presă, diferența uriașă dintre prețul plătit producătorului și cel de la raft pune în pericol supraviețuirea tradiționalei creșteri a vacilor în gospodăriile țărănești.

„Dacă cel care are grijă de animale primește la poarta casei aproximativ 1,50 de lei pe un litru de lapte, iar producătorul, după ce îl stoarce de smântână și unt, îl vinde cu 7, 8, 9 lei/litru, atunci treaba nu este bună”, se arată în comunicatul organizației.

Dan Acibotăriţă, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, subliniază că întreținerea unei vaci implică costuri semnificative – hrănire, îngrijire, respectarea animalului – care depășesc cu mult suma încasată de fermier pe litrul de lapte.

„O văcuță trebuie hrănită, îngrijită, respectată, până când produce laptele, iar toate acestea costă mult peste cât primește omul pe un litru de lapte”, afirmă Acibotăriţă.

Organizația atrage atenția că laptele românesc este de calitate superioară și căutat de consumatori, dar nu este apreciat la adevărata sa valoare. În acest context, Foaie Verde din Bucovina solicită intervenția statului pentru reglementarea regulilor de joc în industria laptelui, astfel încât lanțul de prețuri să fie mai echitabil.

Din nefericire, avertizează sursa citată, mulți dintre micii fermieri sunt determinați să renunțe la creșterea animalelor. Principiul de a ține o vacă „de dragul trecutului sau de plăcere” dispare treptat, odată cu el risipindu-se și crescătorii tradiționali – „acei mândrii țărani” care au reprezentat o componentă esențială a satului românesc.

Comunicatul amintește și de istoria grea a țăranilor români: „Țăranii români au fost cei mai umiliți de-a lungul istoriei. Comuniștii le-au luat pământul, după care i-au bătut, băgat în pușcării și chiar i-au ucis, iar în perioada democrației, cei care ar trebui să se ocupe de agricultura românească, le fură munca țăranilor într-un mod elegant, dând vina pe Uniunea Europeană.”

Foaie Verde din Bucovina consideră că această situație riscă să ducă la dispariția treptată a micii producții tradiționale de lapte, cu efecte pe termen lung asupra securității alimentare, asupra calității produselor și asupra identității rurale românești.