Cod galben de precipitații însemnate în județul Suceava. La munte, ninsori și viscol la altitudini mari

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă și în județul Suceava în intervalul 29 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt precipitații însemnate cantitativ, iar la munte, la altitudini mai mari de 1600 m, ninsori cu depunere de strat de zăpadă și viscol.

Potrivit avertizării ANM, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, precum și în sud-estul Transilvaniei, vor cădea precipitații sub formă de ploaie însemnate cantitativ. Acestea vor fi mai ales averse, iar cantitățile de apă estimate se vor situa, până la sfârșitul intervalului, între 25 și 30 l/mp, izolat depășind 30-40 l/mp.

La munte, precipitațiile vor avea un caracter mixt, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali, se vor transforma în ninsori. Se va depune un strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi medii de 10-20 cm. Vântul va prezenta intensificări, generând condiții de viscol, cu rafale ce vor atinge, în general, 60-70 km/h.

Totodată, până la sfârșitul intervalului, se vor înregistra temporar intensificări ale vântului și în estul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h.

Avertizarea de cod galben intră în vigoare la ora 10:00 a zilei de duminică, 29 martie 2026, și este valabilă până luni, 30 martie 2026, la ora 10:00.