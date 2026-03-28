Cetatea 1932 Suceava câștigă derby-ul cu FC Șoimii Gura Humorului și pornește cu 10 puncte în play-off



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie importantă în derby-ul local din Liga a III-a, impunându-se cu scorul de 3-1 în fața formației FC Șoimii Gura Humorului, în cadrul etapei a XXII-a a Seriei I.

Meciul a fost unul spectaculos, cu schimbări rapide de scor. Gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin Lorand Fulop, din penalty. FC Șoimii Gura Humorului a reacționat puternic înainte de pauză: în minutul 38, Gabriel Răducan a egalat, iar doar un minut mai târziu, Răzvan Gorovei a întors scorul în favoarea oaspeților (2-1).

După pauză, Cetatea 1932 Suceava a dominat autoritar jocul și a reușit să egaleze, iar apoi să preia definitiv controlul. Golul decisiv a fost marcat în minutul 69 de Cosmin Tucaliuc, stabilind scorul final de 3-1.

Antrenorul Petre Grigoraș a folosit următoarea formulă de start: Ciobanu – Buceac, Chelari, Perju, Bai, Sumanariu, Cerlincă, Tucaliuc, Gorovei, Ferhaoui, Răducan. Au mai intrat pe parcurs: Grosu, Nițu, Ilie, Frunză și Zaharia.

Cu această victorie, Cetatea 1932 Suceava încheie sezonul regulat și intră în play-off cu 10 puncte, aflându-se la trei lungimi în spatele liderului FC Șoimii Gura Humorului.

Prima etapă a play-off-ului o va disputa vineri, 3 aprilie 2026, ora 16:00, pe teren propriu, împotriva formației KSE Târgu Secuiesc, ocupanta locului secund în Seria a II-a.

Succesul obținut în derby-ul local dă un moral excelent echipei sucevene înaintea fazei decisive a campionatului, unde obiectivul va fi promovarea în Liga a II-a.