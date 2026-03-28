Trei medici suceveni, distinși la Gala Națională a Colegiului Medicilor din România „Medic pentru România, România medicală contează!”

Trei medici din județul Suceava au fost nominalizați și distinși în cadrul Galei Colegiului Medicilor din România, desfășurată joi, 26 martie 2026, la București, sub mottoul „Medic pentru România, România medicală contează!”.

Evenimentul, la care a participat pentru prima dată președintele României, domnul Nicușor Dan, alături de cele mai importante personalități ale lumii medicale românești, a recompensat excelența și dedicarea profesioniștilor din sistemul sanitar.

Diplomele au fost acordate următorilor medici suceveni:

Dr. Mihai Ardeleanu , medic primar nefrologie / medicină internă – nominalizat la premiul „Carol Davila”, pentru contribuția deosebită la promovarea valorilor profesiei medicale;

, medic primar nefrologie – nominalizat la premiul „George Emil Palade", pentru realizările remarcabile în domeniul cercetării științifice medicale;

, medic primar nefrologie – nominalizat la premiul „George Emil Palade”, pentru realizările remarcabile în domeniul cercetării științifice medicale; Dr. Adrian Nicolae Popescu, medic primar medicină de familie – nominalizat la premiul „Vasile Voiculescu”, pentru realizările deosebite în activitatea cultural-artistică.

La gală a participat și delegația Colegiului Medicilor Suceava, formată din:

Dr. Laura Coca – președintele Colegiului Medicilor Suceava;

Dr. Mirela Oniceanu – vicepreședinte al Colegiului Medicilor din România, coordonator al Departamentului Economico-Social și de Asigurări Sociale de Sănătate;

Dr. Lăcrămioara Mercore – vicepreședinte al Colegiului Medicilor Suceava;

Dr. Mircea Dinu Bordiniuc;

Dr. Mihai-Sorin Blanaru.

„Distincțiile acordate domnilor dr. Mihai Ardeleanu, conf. univ. dr. Dimitrie Cristian Siriopol și dr. Adrian Nicolae Popescu reprezintă o recunoaștere pe deplin meritată a profesionalismului, dedicării și contribuției valoroase pe care aceștia o aduc, zi de zi, atât în activitatea medicală, cât și în dezvoltarea și promovarea valorilor acestei profesii. Ne onorează faptul că medicina suceveană este reprezentată la un nivel atât de înalt și că, prin activitatea domniilor lor, este consolidat prestigiul comunității medicale locale la nivel național”, a declarat dr. Laura Coca, președintele Colegiului Medicilor Suceava.

Gala Colegiului Medicilor din România reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente anuale ale sistemului medical românesc, care premiază excelența medicală, cercetarea și implicarea cultural-artistică a medicilor.