Șofer fără permis, depistat la volanul unui VW Golf pe DJ 208 A în Bosanci

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bosanci au depistat joi un tânăr de 20 de ani care conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie.

Evenimentul a avut loc la data de 26 martie 2026, în jurul orei 12:45, pe Drumul Județean 208 A, în localitatea Bosanci. Polițiștii au observat autoturismul marca Volkswagen Golf care circula din direcția Suceava către comuna Udești și au efectuat semnal regulamentar de oprire.

La volanul vehiculului se afla un tânăr de 20 de ani din satul Bosanci. În momentul opririi, acesta s-a mutat rapid pe scaunul din dreapta față, însă în autoturism nu se mai afla nicio altă persoană.

Întrebat de polițiști, tânărul a declarat că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că acesta nu deține permis.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) din Codul Penal.