Tânăr de 21 de ani din Ipotești, arestat provizoriu la Suceava pentru a fi predat către autoritățile din Germania

Un tânăr de 21 de ani, cu domiciliul în comuna Ipotești, a fost reținut și ulterior arestat provizoriu de Curtea de Apel Suceava, în vederea predării către autoritățile judiciare din Germania, în baza unui mandat european de arestare.

La data de 27 martie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au identificat și depistat pe raza comunei Ipotești pe tânăr. Acesta a fost escortat și prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Ulterior, în aceeași zi, tânărul a fost prezentat Curții de Apel Suceava cu propunere de arestare provizorie. Instanța a admis propunerea și a emis mandat de arestare provizorie pe o perioadă de 15 zile, de la 27 martie până la 10 aprilie 2026 inclusiv.

Potrivit mandatului european de arestare emis de autoritățile germane, tânărul este cercetat pentru săvârșirea a 16 acte materiale de însușire ilegală cu încălcarea corespondenței poștale și a telecomunicațiilor și a 4 acte materiale de fals în înscrisuri, fapte prevăzute de Codul penal german.

După emiterea mandatului de arestare provizorie, persoana a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Cercetările și procedurile de predare continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.