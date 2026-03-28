Accident rutier cu ATV artizanal în Bosanci: un adolescent de 17 ani, rănit după ce a pierdut controlul vehiculului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 17 ani din comuna Bosanci a fost rănit vineri seară, după ce a pierdut controlul unui ATV confecționat artizanal pe care îl conducea pe o stradă din localitate.

Evenimentul s-a produs la data de 27 martie 2026, în jurul orei 19:15, pe strada Ciprian Porumbescu din Bosanci. Tânărul se deplasa din direcția străzii 1 Mai spre strada Primăverii când a pierdut controlul direcției, a lovit un podeț și a fost proiectat în gardul unui imobil.

Conducătorul ATV-ului a fost testat cu aparatul alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În urma impactului, adolescentul a suferit vătămări ușoare. La fața locului s-a prezentat un echipaj SAJ Suceava, care l-a transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Acolo a fost diagnosticat cu contuzii prin accident rutier, contuzie a coloanei cervicale și contuzie toracică.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.