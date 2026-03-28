Un bărbat din Ilișești spune că i-a fost furată identitatea pentru un câștig de 1.736 lei la jocuri de noroc. Familia sa a pierdut dreptul la venitul minim de incluziune

Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au deschis un dosar penal după ce un bărbat din satul Ilișești a reclamat că cineva i-a folosit identitatea pentru a înregistra un câștig fictiv la jocuri de noroc, ceea ce i-a afectat dreptul la venit minim de incluziune.

La data de 27 martie 2026, în jurul orei 11:00, bărbatul s-a prezentat personal la poliție și a sesizat faptul că, cu aproximativ două săptămâni în urmă, a primit o notificare de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava. Prin acest document era informat că, în cursul anului 2024, familia sa a fost depistată cu un câștig de 1.736 lei provenit din jocuri de noroc.

Bărbatul a declarat că nici el și nici membrii familiei sale nu au participat la jocuri de noroc și nu au înregistrat niciun venit de acest fel. Acesta consideră că o persoană necunoscută i-a folosit datele de identitate pentru a induce în eroare operatorii de jocuri de noroc, obținând astfel câștigul respectiv pe numele său.

Ca urmare a sesizării, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals privind identitatea.

Cercetările continuă pentru identificarea autorului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost folosite datele de identitate ale bărbatului din Ilișești.