Agresiune în Vatra Moldoviței: Trei suspecți, printre care un minor, cercetați pentru loviri și tulburarea ordinii publice.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vatra Moldoviței au continuat cercetările într-un caz de agresiune fizică gravă, după ce au identificat în mediul online o transmisie live în care un bărbat din comună prezenta leziuni la nivelul feței și acuza că a fost agresat.

Persoana vătămată, un bărbat de 29 de ani din Vatra Moldoviței, a depus ulterior plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”. Acesta a refuzat să solicite emiterea unui ordin de protecție, deși i s-a adus la cunoștință acest drept.

Din cercetări a rezultat că, la data de 21 martie 2026, în jurul orei 20:40, pe fondul consumului excesiv de alcool și al unui conflict verbal spontan petrecut într-un imobil din comună, persoana vătămată a fost lovită de trei bărbați din aceeași localitate. Ulterior, după ce a reușit să părăsească imobilul, a fost ajuns pe stradă și agresat din nou fizic de către aceiași agresori.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți din Vatra Moldoviței (un bărbat de 44 de ani, un tânăr de 19 ani și un minor de 17 ani) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „lovire sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

La data de 26 martie 2026, celor trei suspecți li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și drepturile de care beneficiază. Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 44 de ani și a tânărului de 19 ani. Aceștia au fost escortați și introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.