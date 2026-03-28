România, curtată ca o Prințesă, dar se comportă ca o Cenușăreasă. Dacă tot exportăm gaz din Marea Neagră, să nu vindem doar energie, ci să cumpărăm loc la masa Europei, de dr. Dumitru Chisăliță

România are în acest moment o fereastră strategică istorică, dar riscă să o piardă din cauza inerției instituționale, a timidității diplomatice și a lipsei unei viziuni clare de țară. Aceasta este concluzia dură trasă de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-un amplu demers public.

„România nu este o victimă. România este, în acest moment, complice la propria irelevanță. Nu ne ține nimeni pe loc. Nu suntem marginalizați. Suntem invitați la masă. Problema este că nu avem curajul să vorbim”, afirmă Chisăliță.

Analiza sa subliniază că, deși state europene importante (Ucraina, Ungaria, Slovacia) vin constant către București pentru acces la resurse energetice, rute și poziție strategică, România nu reușește să capitalizeze aceste oportunități. Nu negociază dur, nu impune condiții și nu construiește un proiect de țară coerent.

„Avem o combinație unică: resurse energetice din Marea Neagră + poziție strategică pe flancul estic al NATO + apartenență la structuri occidentale. Și ce facem cu asta? Așteptăm. Așteptăm să decidă alții. Așteptăm «momentul potrivit». Așteptăm să nu supărăm pe nimeni”, mai spune președintele AEI.

Dumitru Chisăliță atrage atenția că geopolitica nu recompensează cumințenia, ci forța și claritatea. În timp ce Polonia își consolidează poziția agresiv, Grecia devine hub energetic, iar Turcia joacă la mai multe capete, România „analizează” până când oportunitățile expiră.

Propunerea concretă a Asociației Energia Inteligentă:

Asociația propune lansarea unui proiect de țară la cel mai înalt nivel: „România – pol de securitate europeană prin energie”. Acest proiect ar trebui construit pe patru piloni principali:

Autonomie energetică – valorificarea gazelor din Marea Neagră, extinderea capacităților nucleare și dezvoltarea masivă a regenerabilelor. Infrastructură regională integrată – interconectări, capacități de stocare și modernizarea rețelelor, transformând România într-un nod sigur de tranzit pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Parteneriate strategice solide – cooperare aprofundată în UE și NATO, cu energia ca pilon central de negociere. Competitivitate economică – energie accesibilă și predictibilă care să atragă relocări industriale în România.

„Gazul din Marea Neagră nu este doar o resursă comercială. Este un pol de influență. Nuclearul nu este doar producție. Este stabilitate strategică. Poziția geografică nu este un avantaj pasiv. Este o armă geopolitică – dacă știm să o folosim”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Președintele AEI avertizează că între 2026 și 2035 se va redefini geopolitica Mării Negre și politica energetică europeană. Dacă România ratează acest deceniu, resursele vor fi prinse în contracte pur comerciale, iar țara va rămâne un simplu furnizor de materie primă, nu un actor influent.

„Este, foarte probabil, ultimul moment istoric în care România poate conta cu adevărat în Europa”, concluzionează Dumitru Chisăliță.

Analiza integrală a președintelui Asociației Energia Inteligentă readuce în discuție necesitatea unei rupturi de mentalitate: de la frică la asumare, de la reacție la inițiativă, de la periferia Europei la centrul ei.