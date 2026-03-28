Dezbatere publică la Fălticeni: USR propune interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului

USR Fălticeni organizează o dezbatere publică privind proiectul de hotărâre inițiat de consilierul local Mocanu Ania-Alina, care vizează interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Fălticeni.

Dezbaterea va avea loc vineri, 3 aprilie 2026, ora 12:30, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” și este deschisă tuturor cetățenilor interesați.

Proiectul se bazează pe cadrul legislativ recent care oferă autorităților locale posibilitatea de a reglementa sau interzice aceste activități la nivel local. Inițiativa urmărește protejarea comunității, în special a copiilor și a persoanelor vulnerabile, reducând expunerea acestora la jocurile de noroc în spațiul public.

„Acest demers nu este îndreptat împotriva unei persoane sau a unei activități economice, ci este despre responsabilitatea pe care o avem față de comunitatea în care trăim și în care cresc copiii și elevii noștri. Este o decizie despre direcția în care vrem să se dezvolte Fălticeniul”, a declarat consilierul local USR, Mocanu Ania-Alina, inițiatoarea proiectului.

În cadrul dezbaterii vor fi prezentate:

Lămuriri privind conținutul proiectului și cadrul legal aplicabil;

Date oficiale privind situația jocurilor de noroc din municipiu (în măsura în care Primăria va comunica informațiile solicitate pe 2 martie);

Analiza mesajelor și opiniilor primite în etapa de consultare publică.

Cetățenii care doresc să ia cuvântul se pot înscrie accesând link-ul: https://www.falticeni.ro/transparenta.php

„Fălticeniul se dezvoltă. Întrebarea este: în ce direcție?”, transmit inițiatorii proiectului.