„Crinii Mărturiei” – Expoziție de pictură dedicată Reginei Maria, semnată de artista timișoreană Doina Mihăilescu, se deschide la Muzeul de Istorie din Suceava

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean la vernisajul expoziției de pictură „Crinii Mărturiei”, semnată de artista Doina Mihăilescu din Timișoara.

Evenimentul va avea loc joi, 2 aprilie 2026, ora 13:00, în Sala Parter a Muzeului de Istorie din Suceava.

Expoziția reunește 30 de lucrări realizate în tehnici variate: ulei pe pânză și tehnici mixte (ulei, tempera, foiță de aur pe pânză sau combinații de tempera și tușuri colorate pe hârtie manuală japoneză). Tema centrală o reprezintă crinul – simbol cu puternice valențe spirituale, estetice și regale.

Demersul artistic este dedicat Reginei Maria a României, personalitate emblematică a istoriei naționale, cunoscută pentru dragostea sa profundă față de flori, în special față de crini. Regina a valorificat acest simbol atât în creația sa plastică, cât și în literatura memorialistică, inclusiv în volumul „Crinul vieții”.

Despre artistă: Doina Mihăilescu s-a născut la 29 ianuarie 1953, la Reșița. Este absolventă a Academiei de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, Facultatea de Arte Decorative, Secția Tapiserie. Deține titlul de doctor în Arte Vizuale și a fost, timp de 28 de ani, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Facultății de Arte și Design, Catedra Conservare–Restaurare–Pictură. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Timișoara și expert restaurator în pictură pe lemn, atestat de Ministerul Culturii. A participat la numeroase expoziții personale și de grup în țară și străinătate, fiind distinsă, printre altele, cu Premiul I la expoziția de pictură bizantină din Los Angeles (2000).

Vernisajul va fi prezentat de dr. Narcis Dorin Ioan, Director general al Muzeului Național Peleș, și dr. Constantin Emil Ursu, Director general al Muzeului Național al Bucovinei.

Expoziția este însoțită de un catalog de autor publicat la Editura „Karl A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Intrarea este liberă.

Expoziția „Crinii Mărturiei” va putea fi vizitată în perioada 2 aprilie – 2 mai 2026, oferind publicului sucevean o incursiune în universul artistic rafinat și plin de sensibilitate al Doinei Mihăilescu, dar și o omagiere emoționantă a Reginei Maria.