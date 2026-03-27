Bani falși de 50 de euro folosiți pentru achiziționarea de zeci de vaci, oi și capre: două persoane reținute după ce au înșelat mai mulți crescători din zona Iași

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, au documentat activitatea a două persoane, de 30 și 31 de ani, cercetate pentru falsificare de valori străine și înșelăciune.

Cei doi bărbați sunt acuzați că, în luna februarie 2026, au indus în eroare mai mulți crescători de animale, plătind cu bancnote false de 50 de euro.

La data de 6 februarie 2026 , au achiziționat 75 de ovine și caprine de la o persoană vătămată, plătind 4.800 de euro cu 96 de bancnote false . Animalele au fost valorificate în aceeași zi pentru 12.500 lei.

La data de 9 februarie 2026, au cumpărat două bovine de la o altă persoană, plătind 3.400 de euro cu 68 de bancnote false din același lot.

La data de 26 martie 2026, cei doi au fost depistați în județul Botoșani imediat după ce finalizaseră o nouă tranzacție: achiziționarea unei bovine pentru care au plătit 2.000 de euro cu 40 de bancnote false de 50 de euro. Asupra lor au mai fost găsite alte 160 de bancnote false din aceeași cupiură.

Ieri, 27 martie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, ridicând mai multe mijloace de probă, printre care telefoane mobile.

Astăzi, cele două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, iar ulterior instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.