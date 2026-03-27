Festivalul Național al Ouălor Încondeiate revine în week-end la Ciocănești  

Comuna Ciocănești devine, în acest weekend, capitala ouălor încondeiate din România. În perioada 28–29 martie 2026 se desfășoară cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Național al Ouălor Încondeiate, unul dintre cele mai importante și longevive evenimente dedicate patrimoniului cultural imaterial al Bucovinei.

Organizat de Primăria și Consiliul Local Ciocănești, împreună cu Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, festivalul se înscrie în programul „Paștele în Bucovina” și celebrează arta încondeierii ouălor – simbol ancestral al renașterii, credinței și continuității spirituale.

Programul festivalului:

Sâmbătă, 28 martie 2026

Ora 10:30 – Deschiderea oficială și inaugurarea expoziției de ouă încondeiate la Casa de Cultură „Florin Gheucă"

– Deschiderea oficială și inaugurarea expoziției de ouă încondeiate la Casa de Cultură „Florin Gheucă” Concursuri tematice: „Tradiție – Valoare Sacră”

Concursuri dedicate memoriei unor personalități locale: „Dr. Anton Setnic” și „Înv. Novac Norbert”

Lansare de carte

Tur al caselor tradiționale restaurate din comună

Expoziție-concurs „Coșul pascal”

Momente artistice susținute de Crina Giosan și Cătălina Rotaru

Festivitate de premiere

Duminică, 29 martie 2026

Ora 10:00 – redeschiderea expoziției

– redeschiderea expoziției Ora 14:00 – Program de pricesne susținut de Ana Maria Chilote, David și Miruna Țăran, alături de Loredana Călin

Festivalul reunește meșteri populari, artiști și iubitori ai tradițiilor din întreaga țară, oferind publicului ocazia de a admira tehnici rafinate de încondeiere, motive tradiționale bucovinene și adevărate opere de artă populară.

Prin această manifestare, organizatorii subliniază importanța conservării și transmiterii mai departe a patrimoniului cultural imaterial al Bucovinei, într-o perioadă în care valorile autentice pascale capătă o însemnătate și mai profundă.