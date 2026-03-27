Atelierele de creație revin la Iulius Mall Suceava: weekend plin de imaginație și spectacol de teatru pentru cei mici

Dacă nu știi ce să faci în weekend cu cei mici, Iulius Mall Suceava devine locul perfect pentru distracție și momente speciale pentru întreaga familie. Sâmbătă, copiii se vor întâlni cu personaje îndrăgite și vor participa la activități interactive care transformă joaca în amintiri de neuitat.

Sâmbătă, 28 martie 2026, în intervalul 15:00 – 17:00, cei mici sunt așteptați la Atelierul de creație, unde imaginația prinde viață prin activități interactive precum pictură, decupaje și realizarea de obiecte creative. Atelierul se va desfășura în zona Cinema City, în două grupe, fiecare cu durata de o oră, pentru a oferi fiecărui participant o experiență cât mai interesantă. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se pot face la numerele de telefon 0230208700/701.

Tot sâmbătă, în fața magazinului Reserved, de la ora 12:00, cei mici sunt invitați să pășească într-o lume de basm, la spectacolul de teatru „Punguța cu doi bani”. Piesa aduce în fața publicului personaje simpatice și momente educative despre perseverență și bunătate. Participarea este gratuită.

Distracția continuă cu Atelierul Iepurașului, în perioada 6 – 9 aprilie, în zona Cinema City, în intervalul orar 17:00 – 19:00. Cei mici vor participa la activități practice, pline de creativitate, specifice sărbătorilor pascale.

