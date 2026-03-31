Gheorghe Șoldan: Pasul Stânișoara va deveni un adevărat obiectiv turistic. Am scos la licitație trei construcții emblematice pe Drumul Talienilor

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat marți scoaterea la licitație a unui proiect ambițios de valorificare turistică a Drumului Talienilor (DJ 209B), prin realizarea a trei obiective importante în Pasul Stânișoara.

„Am scos la licitație proiectul prin care vom pune și mai mult în valoare spectaculosul Drum al Talienilor. Construim în Pasul Stânișoara trei obiective importante”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Cele trei construcții prevăzute sunt:

Un punct de belvedere modern – Turnul Talienilor , cu o înălțime de 12 metri, structură elicoidală și 16 stâlpi dispuși circular (inspirați din cele 16 capitole ale romanului „Baltagul" de Mihail Sadoveanu), prevăzut cu scară interioară și platformă panoramică de unde turiștii vor putea admira peisajele spectaculoase și realiza fotografii;

O parcare modernă de aproximativ 800 mp, realizată cu materiale ecologice, care va include alei pietonale, bănci, mese, toalete ecologice și iluminat ambiental cu lămpi solare.

Anunțul de participare simplificat a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar data limită de depunere a ofertelor este 20 aprilie 2026.

Valoarea estimată a investiției este de 3,068 milioane de lei, iar suma finală va fi stabilită în urma procedurii de achiziție publică. Constructorul va avea la dispoziție cinci luni pentru realizarea contractului: două luni pentru proiectare și trei luni pentru execuție.

„Îmi doresc ca până la sfârșitul lunii mai sau cel târziu în prima jumătate a lunii iunie să stabilim câștigătorul și să începem lucrările în Pasul Stânișoara, pentru a finaliza cât mai repede această investiție”, a subliniat președintele Gheorghe Șoldan.

Proiectul are ca scop transformarea Drumului Talienilor nu doar într-o simplă legătură rutieră între două județe, ci într-un veritabil obiectiv turistic de importanță națională, similar cu TransRarăul, Transalpina sau Transfăgărășanul.

Prin aceste investiții, Consiliul Județean Suceava continuă strategia de dezvoltare a turismului montan și de punere în valoare a patrimoniului natural și cultural al zonei.