A XVIII-a ediție a Concursului Județean de Matematică „Nicanor Moroșan” a adunat 230 de elevi la Pârteștii de Jos

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” din Pârteștii de Jos a găzduit, sâmbătă, 4 aprilie 2026, cea de-a XVIII-a ediție a Concursului Județean de Matematică „Nicanor Moroșan”, destinat elevilor din clasele IV–VIII din mediul rural și din orașele mici.

Concursul și-a propus să stimuleze performanța școlară, să mențină spiritul competitiv și să identifice elevii cu aptitudini deosebite în domeniul matematicii. La această ediție au participat 230 de elevi din 30 de unități de învățământ din județul Suceava și din Botoșani.

Festivitatea de deschidere a avut loc în prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava – prof. Angelo-Cătălin Bărbuță, inspector de matematică și președinte al concursului, și prof. Beatrice Filipiuc, inspector pentru discipline tehnice. Au mai participat primarul comunei Pârteștii de Jos, domnul Mireuță Spiridon, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, prof. Nicolae Robu.

Activitatea a fost susținută de sponsori: SC Your Consulting SRL Suceava, familia preotului Leuștean Vasile și Violeta din Marginea, Fundația Umanitară ASSIST Suceava, familia Sahlean Dan și Ecaterina, precum și de cadrele didactice ale liceului gazdă.

După evaluarea lucrărilor, juriul a acordat 22 de premii și 61 de mențiuni (9 premii I, 8 premii II și 5 premii III), elevii fiind recompensați cu diplome, medalii și premii în bani.

Elevii premiați cu locul I:

Bîrsan Nicolae-Ioan – clasa a IV-a, Școala Gimnazială Poieni-Solca

Flutur-Robu S. Ady-Ionuț – clasa a IV-a, Școala Gimnazială Botoșana

Gafița Eugen – clasa a IV-a, Școala Gimnazială Pârteștii de Sus

Hojbotă Maria Xenia – clasa a IV-a, Școala Gimnazială Ipotești

Prisacariu Andrei Gabriel – clasa a V-a, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos

Leșan G. Daria Maria – clasa a VI-a, Școala Gimnazială Poieni-Solca

Pavel Andreea – clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești

Beșa Mihaela Denisa – clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana

Calancea Andreea – clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea

Organizatorii au apreciat ediția din acest an ca un real succes și și-au propus să continue tradiția, atrăgând un număr tot mai mare de elevi pasionați de matematică.