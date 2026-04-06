Sportivul sucevean Miron Crețu a obținut medalia de aur la Cupa CNAV București



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sportivul sucevean Crețu Miron a obținut medalia de aur la Cupa CNAV, competiție de karate desfășurată în weekendul 4-5 aprilie 2026 la București.

Competiția, organizată sub egida Federației Române de Karate WUKF, a reunit sportivi de valoare la nivel național.

Clubul sucevean Sportiv Atletic Bucovina a fost reprezentat de un singur atlet – Crețu Miron – care a impresionat prin tehnică și determinare, reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Antrenorul Ovidiu Corduneanu, centură neagră 5 Dan, a transmis următoarele:

„Felicitări, Miron! Munca, disciplina și determinarea ta au demonstrat că ești pregătit pentru următoarea provocare – competiția din Cipru te așteaptă! Continuăm să creștem campioni!”