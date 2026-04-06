Vremea se răcește brusc în Suceava. ANM a emis cod galben de vânt puternic și ninsoare la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 9 aprilie și două atenționări Cod Galben de intensificări ale vântului, care afectează inclusiv județul Suceava și zona de munte.

Potrivit meteorologilor, începând de luni, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze generale de 45–60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80–90 km/h.

De marți noaptea (7 spre 8 aprilie) vor apărea precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile. La altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă (local 10–15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10–20 l/mp.

De marți, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, temperaturile urmând să se mențină sub valorile normale pentru această perioadă până la începutul săptămânii viitoare. Izolat se va forma brumă.

Atenționările Cod Galben emise de ANM:

6 aprilie, ora 12:00 – 21:00 : Intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei, cea mai mare parte a Moldovei și zona de munte. Viteze de 50–70 km/h, la munte rafale de 70–80 km/h, iar la altitudini peste 1700 m de 90–100 km/h.

: Intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei, cea mai mare parte a Moldovei și zona de munte. Viteze de 50–70 km/h, la munte rafale de 70–80 km/h, iar la altitudini peste 1700 m de 90–100 km/h. 7 aprilie, ora 10:00 – 21:00: Intensificări ale vântului în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și la munte. Viteze de 50–70 km/h, la munte rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini peste 1700 m de 100–120 km/h.