Bărbat din Bosanci, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a incendiat locuința mamei


Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a anunțat, luni, printr-un comunicat de presă că Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 39 de ani din satul Bosanci, comuna Bosanci, acuzat de distrugere prin incendiere.

Potrivit comunicatului procurorilor, la data de 31 martie 2026, în jurul orei 22:10, inculpatul a incendiat în mod intenționat locuința mamei sale din satul Bosanci. Acesta a amplasat în podul casei mai multe obiecte, materiale textile, mase plastice și electrocasnice, cărora le-a dat foc.

La data de 3 aprilie 2026, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Sâmbătă, 4 aprilie 2026, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă, propunere care a fost admisă. Astfel, pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt.


