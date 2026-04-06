Corala „Ciprian Porumbescu” a oferit un concert pascal de excepție la Bazilica din Cacica, în fața a aproximativ 300 de spectatori



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica a fost gazda unui moment artistic de înalt nivel sâmbătă seară, 5 aprilie 2026, când Corala „Ciprian Porumbescu” a susținut Concertul Pascal „Muzica ce ne unește în credință”.

Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Comunei Cacica, Uniunea Polonezilor din România și Asociația „Sing Bucovina”, a făcut parte din programul cultural „Paștele în Bucovina”. Aproximativ 300 de spectatori au umplut bazilica, aplaudând îndelung prestația uneia dintre cele mai valoroase formații corale din România.

Corala „Ciprian Porumbescu”, dirijată de Alexandru Semeniuc și condusă managerial de Ionuț-Vichentie Ilisoi, a demonstrat încă o dată excelența artistică prin care a devenit cunoscută internațional: primul cor mixt din România care a obținut două medalii de aur la World Choir Games 2023 (Coreea de Sud) și, în 2025, primele două medalii de aur pentru un cor mixt românesc la European Choir Games (Danemarca).

La concert au asistat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, precum și primarii comunelor Cacica, Cornu Luncii, Botoșana și Pârteștii de Jos – Dinu Radu Ciuc, Gheorghe Fron, Andrei Sticleț și Spiridon Mireuță.

Vicepreședintele Nicolae Robu a declarat:

„A fost un spectacol extraordinar și mă bucur că, pentru prima dată, la Cacica are loc un astfel de eveniment. Ne dorim să devină o tradiție și, poate, de anul viitor să avem chiar două coruri pe scenă, într-un spirit de unitate, dincolo de confesiunile religioase. Muzica ne unește în credință, așa cum inspirat a fost ales și titlul evenimentului de aseară. Felicit Corala „Ciprian Porumbescu”, care ne face cinste pe plan național și internațional. Consiliul Județean va continua să sprijine valorile locale și să diversifice oferta de evenimente culturale dedicate atât sucevenilor, cât și turiștilor care ne vizitează județul.”

Concertul de la Cacica a reconfirmat rolul culturii ca liant între comunități, credință și tradiție, oferind publicului un moment de emoție și reflecție spirituală în preajma sărbătorilor pascale.