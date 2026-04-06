120 de profesori din Suceava au sărbătorit mișcarea la Festivalul Mișcării – etapa finală a proiectului european HEPA Olympics

Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava a găzduit sâmbătă, 4 aprilie 2026, Festivalul Mișcării, evenimentul care a marcat etapa finală a proiectului european HEPA Olympics.

La activitate au participat 120 de cadre didactice din 13 unități de învățământ din județul Suceava, alături de reprezentanți ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava. Evenimentul a fost organizat de Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, partener în proiectul Erasmus+ HEPA Olympics, coordonat de BG Beactive (Bulgaria) și implementat împreună cu Asociația „Sportul pentru Toți” Serbia.

Participanții, majoritatea cadre didactice care nu predau educație fizică, au fost implicați în 12 ateliere sportive și recreative: volei, baschet 3×3, tenis, badminton, petanque, frisbee, dans, capoeira, fitness, kendama, jocuri de ritm și coordonare, precum și trasee aplicative. Activitățile au fost coordonate de Ambasadorii HEPA selectați în cadrul proiectului.

Festivalul a demonstrat că mișcarea poate fi integrată cu succes în viața profesională și personală, indiferent de specializare, și a promovat conceptul HEPA – Health Enhancing Physical Activity (activitate fizică pentru sănătate).

La finalul evenimentului a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia toți participanții au primit medalii personalizate, iar Ambasadorii HEPA și unitățile de învățământ implicate au fost distinse pentru contribuția lor la succesul proiectului.

Prin această inițiativă, Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava își reafirmă angajamentul de a promova un stil de viață activ în rândul comunității educaționale și de a dezvolta o cultură a mișcării în școli.