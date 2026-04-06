Restructurare doar pe hârtie: Primăria Suceava transferă 82 de angajați la noua societate Administrația Piețelor din subordinea CL Suceava

Primăria Municipiului Suceava a transmis un comunicat de presă prin care clarifică modul în care se va conforma cerințelor de restructurare a aparatului administrativ, conform adresei primite de la Instituția Prefectului pe 16 martie 2026 vizând respectarea prevederilor OUG 7/2026 care impune un număr maxim de posturi.

Potrivit documentului, Primăria trebuie să se încadreze într-un număr maxim de 378 de posturi, ceea ce implică reducerea unui total de 148 de posturi. Concret, vor fi desființate posturile vacante, iar 82 de posturi ocupate vor fi transferate la Societatea Comercială Administrația Piețelor Suceava SA, societate cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Suceava, înființată la sfârșitul lunii martie în ședința de Consiliu Local.

Primăria precizează că a purtat consultări atât cu liderul sindical, cât și cu reprezentanții comisiei paritare, care au acordat aviz consultativ favorabil transferului. Salariații transferați își vor păstra toate drepturile contractuale existente.

„Empatizăm cu colegii noștri și familiile lor și credem că această soluție este cea mai potrivită pentru a rezolva solicitările din OUG 7/2026 și care să conducă și la modernizarea administrației publice locale”, se arată în comunicat.

Primăria subliniază că încă de la începutul mandatului actual, primarul Vasile Rîmbu a inițiat o reorganizare internă a aparatului, reducând peste 20 de posturi de conducere dintr-o structură considerată complicată, ineficientă și birocratică.