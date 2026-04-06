Deputatul AUR Tiberiu Boșutar, trimis în judecată pentru instigare publică la violențe și incendieri de instituții publice


Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului AUR Tiberiu Boșutar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Potrivit rechizitoriului, la data de 7 decembrie 2024, în jurul orei 13:00, în municipiul Bistrița, în fața Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud și a Biroului Electoral Județean, pe fondul anulării alegerilor prezidențiale, Tiberiu Boșutar a transmis live pe o platformă de socializare (profil vizualizat de 84.800 de persoane) și a instigat publicul la comiterea de infracțiuni violente.

În mod concret, el a îndemnat la provocarea de revolte care să ducă la incendierea clădirilor instituțiilor publice, folosind expresia: „Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”.

La momentul săvârșirii faptelor, Tiberiu Boșutar nu deținea încă calitatea de deputat.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în fond.

Parchetul subliniază că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea dosarului la instanță, situație care nu înfrânge, sub nicio formă, principiul prezumției de nevinovăție.


