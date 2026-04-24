Viceprimarul Dan Ioan Cușnir: În ceea ce privește parcările de reședință în doar 4 luni am făcut ce fosta administrație Lungu-Harșovschi nu a reușit în 20 de ani”

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a prezentat vineri progresele înregistrate în implementarea Regulamentului parcărilor de reședință, subliniind contrastul major față de administrația precedentă condusă de Ion Lungu și Lucian Harșovschi.

„O comparație cu fosta administrație este inutilă; cifrele lor sunt zero pe linie. În locul unui regulament care să aducă ordine, i-a preocupat doar instagramabilitatea imaginii lor, în detrimentul plus-valorii aduse nivelului de trai al sucevenilor”, a declarat viceprimarul.

Conform datelor prezentate:

Au fost inventariate, amenajate și încărcate în aplicație 2.675 locuri de parcare ;

; Au fost deja atribuite 1.531 locuri de parcare de reședință ;

; Alte 2.757 locuri sunt în curs de inventariere (953 marcate și 1.804 în curs de marcare).

Obiectivul municipalității este să ajungă la minimum 10.000 de locuri de parcare de reședință în cartierele Sucevei.

Totodată, în urma aplicării noilor reguli, au fost ridicate 121 de mașini abandonate, cu ITP-ul expirat, eliberând astfel locuri de parcare care erau abuzate de ani de zile.

„Proiect cu proiect, om cu om, ne străduim să facem bine pentru cei mulți și să implementăm ceea ce sucevenii ne-au cerut de atâta timp”, a mai transmis Dan Ioan Cușnir.