Accident pe DN2 la Cumpărătura: un șofer a evitat un vehicul și a intrat frontal într-un camion



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs joi, 23 aprilie 2026, în jurul orei 13:50, pe DN2, la kilometrul 425+600, în localitatea Cumpărătura. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unui conducător auto.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, un bărbat de 30 de ani, din municipiul Bacău, care conducea un autoturism marca Nissan Qashqai, a încercat să evite un alt autoturism (marca Volvo) care circula în fața sa. Pentru a evita impactul, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară marca Scania care tracta o semiremorcă, condusă de un cetățean ucrainean.

În urma impactului, conducătorul autoturismului Nissan a fost rănit și transportat de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu traumatism cranio-cerebral ușor, contuzie coloană cervicală, contuzie torace și stern și contuzie mână dreaptă.

Cei trei conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în toate cazurile (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 196 alin. (2) și (3) din Codul Penal. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

Traficul rutier a fost afectat temporar în zonă, polițiștii rutieri fiind prezenți la fața locului pentru efectuarea măsurătorilor și dirijarea circulației.