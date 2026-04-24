Primarul Vasile Rîmbu propune desființarea comisiei pentru actualizarea Regulamentului parcărilor din Suceava

Intră acum și în grupul de
Primarul Sucevei Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2026 privind constituirea comisiei de elaborare a unui nou Regulament de funcționare a Serviciului parcări auto de reședință.
Motivul principal îl reprezintă acțiunea în contencios administrativ formulată de Instituția Prefectului și suspendarea de drept a regulamentului anterior.
Potrivit referatului de aprobare, Hotărârea nr. 80/2026 a fost adoptată pentru a analiza și actualiza prevederile Regulamentului aprobat prin HCL nr. 321/2025, urmând să preia propuneri din consultările publice și instituționale.
Demersul consiliului local a venit ca urmare a unei adrese a Prefecturii Suceava (nr. 2156/10/5 din 16.03.2026), prin care se solicita reanalizarea actului pentru asigurarea conformității cu principiile legalității, transparenței, egalității de tratament și proporționalității.Însă, la data de 3 aprilie 2026, Prefectura a informat Consiliul Local că a introdus acțiune în contencios administrativ având ca obiect anularea Hotărârii nr. 321/2025.
Conform art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actul atacat de prefect este suspendat de drept până la soluționarea definitivă a cauzei.
„Având în vedere situația de fapt și de drept mai sus expusă, până la soluționarea definitivă a acțiunii în contencios administrativ nu pot fi adoptate alte reglementări similare, astfel încât Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2026 nu poate fi pusă în aplicare”, se arată în referatul întocmit de primar.
În consecință, Vasile Rîmbu propune dezbaterea și aprobarea în plenul Consiliului Local a proiectului de hotărâre privind revocarea HCL nr. 80/2026.
Măsura vizează evitarea oricăror complicații legale pe perioada suspendării regulamentului inițial.
Proiectul urmează să intre pe ordinea de zi a ședinței din 30 aprilie a Consiliului Local al municipiului Suceava.
Situația reflectă tensiunile existente între administrația locală și Instituția Prefectului pe tema reglementării parcărilor de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare.
