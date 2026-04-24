Pagube însemnate în urma incendiului din Ipotești: Două gospodării afectate, o femeie de 75 de ani salvată de pompieri

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază în localitatea Ipotești afectând grav două gospodării învecinate. Datorită vântului puternic, flăcările s-au propagat rapid, însă intervenția promptă a pompierilor a împiedicat un dezastru și mai mare.

Potrivit plutonier Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la prima gospodărie au ars acoperișul casei de locuit pe aproximativ 60 de metri pătrați, anexele gospodărești (inclusiv un atelier de tâmplărie și un adăpost de animale), un autoturism, un tractor și numeroase alte bunuri. La cea de-a doua gospodărie, incendiul a cuprins acoperișul casei pe circa 200 de metri pătrați, degradând semnificativ bunurile din interior.

Cauza probabilă a fost de natură electrică – un scurtcircuit.

În timpul operațiunilor, pompierii au salvat o femeie în vârstă de 75 de ani, dependentă de oxigen, care se afla în interiorul uneia dintre casele afectate. Bătrâna a suferit un atac de panică și a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD.

Ulterior, a fost transportată la spital cu un echipaj SAJ pentru investigații medicale suplimentare.

Nu au fost înregistrate alte victime omenești.

Pompierii militari din Detașamentele Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Stația Gura Humorului, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bosanci, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2. Echipajele au reușit să localizeze incendiul și să-l lichideze complet, salvând totodată două case de locuit și mai multe anexe din vecinătate.