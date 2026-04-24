Incendiu violent la o casă de locuit în localitatea Moara

Un incendiu puternic a izbucnit vineri seară la o casă de locuit din localitatea Moara, anunță sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava.

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Suceava au ajuns la fața locului cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

La sosire, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului casei de locuit și cuprinsese și trei autoturisme parcate în apropiere.

Exista pericol de propagare la construcțiile învecinate.

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea flăcărilor. Potrivit ultimelor informații, incendiul a fost localizat, iar în prezent se lucrează la lichidarea completă a focului.

Nu au fost anunțate victime în acest moment. Cauza incendiului urmează să fie stabilită de specialiști după finalizarea intervenției.

