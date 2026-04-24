Cetatea 1932 Suceava continuă parcursul perfect în play-off-ul Ligii a III-a: 4 victorii din 4 meciuri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a încheiat turul play-off-ului Ligii a III-a cu un bilanț impecabil, reușind patru victorii din tot atâtea partide. În etapa a IV-a, formația suceveană a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare, scor 3-2, pe terenul echipei Sepsi OSK 2, după ce gazdele au condus cu 2-0 pe stadionul Municipal din Sfântu Gheorghe.

Echipa pregătită de Petre Grigoraș a avut parte de o primă repriză dificilă. În minutul 42, gazdele au deschis scorul prin Vlad Alexandru Truța, care a înscris după ce lovitura de pedeapsă executată anterior fusese respinsă de portarul Alin Ciobanu. Scorul la pauză a fost 1-0 pentru covăsneni.

În debutul reprizei secunde, același Truța a majorat avantajul gazdelor (min. 48), ducând scorul la 2-0. Cetatea a reacționat însă prompt: Cosmin Tucaliuc a redus din diferență în minutul 59, iar Andrei Cerlincă a restabilit egalitatea în minutul 70. Golul victoriei a fost marcat în minutul 84 de Alexandru Zaharia, aducând trei puncte extrem de importante pentru suceveni.

Pentru această partidă, antrenorul Petre Grigoraș a trimis în teren următorul prim „11”: Alin Ciobanu – Mario Bai, Ruslan Chelari, Ciprian Perju, Ștefan Petraru, Ruben Sumanariu, Andrei Cerlincă, Cosmin Tucaliuc, Răzvan Gorovei, Stephane Ferhaoui și Alexandru Zaharia.

Pe parcursul jocului au mai intrat Andrei Buceac, Șerban Nițu, Ilie Marian și Liviu Drăghiceanu.

În urma acestui rezultat, „alb-albaștrii” urcă provizoriu pe prima poziție în clasamentul play-off-ului Ligii a III-a.

În etapa următoare, Cetatea 1932 Suceava va evolua tot în deplasare, pe terenul formației KSE Târgu Secuiesc. Partida este programată sâmbătă, 2 mai, de la ora 18:00.