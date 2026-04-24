Detalii în cazul accidentului grav de la Vama: șoferul și-a pierdut cunoștința și a lovit un biciclist, urmat de un lanț de coliziuni

Un accident rutier în lanț s-a produs joi, 23 aprilie 2026, în jurul orei 14:09, pe DN17, la kilometrul 201+630, în comuna Vama. Un conducător auto în vârstă de 65 de ani, aflat singur în autoturismul marca Volkswagen, și-a pierdut cunoștința la volan și a pierdut controlul direcției, intrând în coliziune cu un biciclist care circula pe acostamentul consolidat, în aceeași direcție de mers (dinspre Gura Humorului spre Câmpulung Moldovenesc).

În urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe capota autoturismului Volkswagen și purtat pe aceasta până când vehiculul a lovit un autoturism marca Land Rover staționat pe acostamentul din dreapta.

La rândul său, Land Rover-ul a fost împins aproximativ 2-3 metri și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Toyota parcat în fața sa.

Biciclistul a suferit contuzie omoplat stâng, contuzie coloană lombară, traumatism cranio-cerebral (TCC) fără pierdere de cunoștință și contuzie coloană cervicală. Acesta a fost transportat de un echipaj SAJ la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Conducătorul autoturismului Volkswagen a acuzat dureri și a fost diagnosticat cu policontuzii prin accident rutier, criză de suspendare a stării de conștiență și aritmie extrasistolică ventriculară. El a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Medicul cardiolog nu a identificat probleme cardiologice acute care să explice pierderea cunoștinței și a recomandat un consult neurologic suplimentar.

Atât conducătorul auto, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.